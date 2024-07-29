Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşanan olayda, sosyal medya hesabından boynuna ip takarak helallik isteyen bir paylaşım yaptıktan sonra kaybolan genç adam, bir akrabasının evinde sağ olarak bulundu.

Olay, Orhangazi'de bu sabah saatlerinde gerçekleşti. Orhangazi Belediyesi'nin temizlik işlerinde çalıştığı öğrenilen M.K. isimli genç adam, sosyal medya hesabından "Hakkınızı helal edin, artık çok bunaldım yapamıyorum. Herkesten çok özür dilerim. Elveda canım babam, bunu hiç unutma ben seni canımdan çok sevdim her zaman. Çocuklarım sana emanet" yazılı ve boynunda ip olan bir fotoğraf paylaştıktan sonra ortadan kayboldu.

Paylaşımının ardından telefonunu kapatan M.K., yapılan ihbar üzerine polis ekipleri tarafından en son telefon sinyalinin alındığı yer başta olmak üzere Orhangazi genelinde arandı.

41 yaşında ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.K., gün boyu devam eden aramalar sonucunda ailesi tarafından ilçeye bağlı Üreğil Mahallesi'nde bir akrabasının evinde sağ olarak bulundu.