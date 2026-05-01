Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bitkin ve yaralı halde bulunan leylek, belediye ekiplerinin müdahalesiyle koruma altına alındı.

Pehlivanköy Belediyesi ekipleri tarafından ilçede yaralı halde bulunan leylek, yapılan ilk müdahalenin ardından muhafaza altına alındı. Yaralı leylek, gerekli tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başlatılması için Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yetkililer, doğada yaşayan tüm canlıların korunmasının önemine dikkat çekerek, yaralı halde bulunan hayvanların ilgili kurumlara bildirilmesi gerektiğini belirtti. Tedavi altına alınan leyleğin kısa sürede sağlığına kavuşarak yeniden doğal ortama bırakılacağı bildirildi.