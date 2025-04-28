Başkan Bozbey, Bursa’nın geleceğini şekillendirecek projeleri anlatırken, geçmiş dönemdeki hatalı uygulamalar ve israfın altını çizdi. Belediye olarak, daha şeffaf, verimli ve halk odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını vurgulayan Bozbey, aynı zamanda tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik de önemli adımlar atacaklarını belirtti.

GENÇLİK VE SPOR TESİSLERİNDE YAŞANAN İHMALLER

Başkan Bozbey, Orhaneli Belediye Meclisi tarafından, Göynükbelen Gençlik ve Spor Kamp Merkezi’nin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne devredilmesine tepki gösterdi. “Bu tür kamusal alanların, kamu yararı gözetilmeden başka kurumlara devredilmesi kabul edilemez” diyerek, alınan kararların Bursa halkının vicdanına bırakıldığını ifade etti.

Bunun yanı sıra, Havuzlupark Spor Tesisi’nin yapım sürecinde yaşanan maliyet artışlarına değinen Bozbey, havuzların üzerinin kapatılmasının zorunluluk oluşturduğunu ve bu ek maliyetlerin karşılanabilmesi adına Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan ek ödenek talep ettiklerini belirtti. Ancak, bu talebin olumlu karşılanmadığını ve projenin de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne devredildiğini söyledi.

GÖRÜKLE GENÇLİK MERKEZİ VE TARİHİ ESERLERİN DURUMU

Başkan Bozbey, Görükle’de yapımına başlanan Uludağ Üniversitesi Görükle Gençlik Merkezi’nin son aşamaya geldiğini ifade etti. Uludağ Üniversitesi ile yapılan protokol doğrultusunda, spor tesisi yapılması karşılığında gençlik merkezinin Büyükşehir Belediyesi tarafından işletileceği yönünde bir anlaşma sağlandığını, ancak bu protokolün seçimlerden sonra imzalanmadığını belirtti. Ayrıca, Tahir Ağa Hamamı, Bayezid Paşa Medresesi ve Darphane gibi önemli tarihi eserlerin tapularının kendilerinde olmasına rağmen, göreve geldikleri anda aceleyle Vakıflar’a devredildiğine dikkat çekti. “Devlette devamlılık esastır” ilkesinin hiçe sayıldığını söyleyen Bozbey, geçmiş yönetimin, belediyenin sahip olduğu alanları devretmesini eleştirdi.

Başkan Bozbey, yaptıkları incelemelerde, müze ve benzeri tarihi sivil mimari örneklerinden olan birçok tescilli binanın işlevine uygun olmayan şekilde çeşitli dernek ve vakıflara devredildiğini tespit ettiklerini söyledi. Bu tür devrin, kamu yararına aykırı hareket etmek anlamına geldiğini belirten Bozbey, devredilen eserlerin sayısının 50’den fazla olduğunu vurguladı.

Bu kültürel değerlerin yeniden Bursa halkına kazandırılması gerektiğini belirten Başkan Bozbey, "Bu eserlerin korunması ve halkın hizmetine sunulması en büyük sorumluluğumuzdur. Bursa'nın tarihi mirası, tüm Bursalıların ortak değeridir" dedi.

BELEDİYE KAYNAKLARININ SİYASİ SPONSORLUKTA KULLANILMASI

Başkan Bozbey, ayrıca geçmiş dönemde belediye kaynaklarının nasıl kullanıldığını da eleştirdi. Belediye bütçesinin, siyasete sponsor olmak amacıyla harcandığını belirterek, bu durumu geçtiğimiz toplantılarda detaylı bir şekilde kamuoyuna sunduklarını söyledi. Bozbey, belediyenin kaynaklarının doğru ve halk odaklı projelerde kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Başkan Bozbey, Bursa’nın daha verimli, şeffaf ve halk yararına işler yapan bir belediye anlayışıyla yönetileceğini bir kez daha vurguladı. Yeni projelerle Bursa’yı geleceğe taşırken, geçmişin hatalarından ders çıkaracaklarını ve her zaman halkın yanında olacaklarını belirtti.