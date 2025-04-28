Toplantıya Başkan Bozbey’in yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sekreteri Ergül Halisçelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala, Orhan Sarıbal, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, PM üyesi Canan Taşer ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Başkan Bozbey, toplantıya başlarken, “Bursa’yı hak ettiği noktaya taşımak için gece gündüz çalışıyoruz” diyerek, belediyecilik alanındaki geçmiş deneyimlerini ve bu birikimi halkla birlikte ürettikleri çözümlerle nasıl daha verimli hale getirdiklerini vurguladı. Ayrıca, Bursa’yı geleceğe taşımak adına attıkları adımların önemine değindi.

BOZBEY; “BİRÇOK İŞ PLANSIZ, HESAPSIZ VE KEYFİ ŞEKİLDE YAPILMIŞ”

Başkan Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni devraldıklarında karşılaştıkları durumu aktararak, geçmişte yapılan hatalara dikkat çekti. Belediyecilik alanında uzun yıllara dayanan bir deneyim ve birikimle hizmet ettiklerini söyleyen Bozbey, "Ne yazık ki, geçmişte belediyede yapılan birçok iş plansız, hesapsız ve keyfi şekilde yapılmış. Bu da Bursalıların paralarının boşa harcanmasına ve şehre zarar verilmesine yol açmıştır" şeklinde konuştu.

ÖRNEKLERLE GEÇMİŞİN HATALARI

Bozbey, geçmişteki bazı yanlışları örneklerle açıkladı. Bunlardan ilki, Çekirge Teras projesiydi. Yaklaşık 162 milyon 500 bin TL’nin tamamının Bursa Büyükşehir Belediyesi bütçesinden harcandığını belirten Bozbey, "Bu projede hiçbir protokol, hiçbir tahsisat yoktu. Şu anda da maalesef elimizden alınmış ve Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na tahsis edilmiştir" diye ekledi.

Bunun yanı sıra, Cuma Kızık Değirmenönü Gasilhane Projesi de planlama eksiklikleriyle gündeme gelmişti. "Harcandığı paraya rağmen, proje tahsis edilmediği için şimdilerde Orman İşletme Müdürlüğü’nün ofisi olarak kullanılmaktadır" şeklinde bilgi veren Bozbey, bu tür projelerin şehre katkı sağlamadığını ve halkın paralarının boşa harcandığını belirtti.

YENİ SPOR SALONU VE SOSYAL HİZMETLER

Bursa’nın yeni projelerine de değinen Başkan Bozbey, Atatürk Spor Salonu’nun kapasitesini arttırdıklarını açıkladı. Bozbey, "Aslında 3.500 kişilik olan bu salonu, 5.016 kişilik hale getirdik. Yatırım yapılırken, mutlaka haklı bir şekilde yapılmalıdır. Yakın bir zamanda inşaatına başlanacağı müjdesini de vermek istiyorum" diyerek, yeni projelerde vatandaşların beklentilerine uygun hareket ettiklerini ifade etti.

Sosyal belediyecilik anlayışına da değinen Bozbey, Bursa’daki önemli sosyal hizmet kurumlarından olan BUSMEK ve YKS kurslarının kötü yönetildiğine dikkat çekti. Bu kurumların zamanında özel şirketlere devredildiğini belirten Bozbey, "Şimdi bu kurumları belediyemize dahil ettik ve kurumsal, kaliteli ve güçlü hizmet alanlarına dönüştürdük" şeklinde konuştu.

İSRAF VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE

Bozbey, israf ve yolsuzlukla mücadeleye de özel bir yer ayırdı. BUSKİ'nin kötü yönetimi sonucunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını ve yolsuzluk dosyalarının yargıya taşındığını söyleyen Bozbey, "Bu kurumu yeniden ayağa kaldırmak için kararlılıkla çalışıyoruz. BUSKİ’nin içindeki yolsuzlukları temizlemek, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapı kurmak için adımlar atıyoruz" dedi.

Geçmişte yanlış yatırımların yapıldığını belirten Bozbey, "Mudanya Aydınpınar’da yer alan rüzgar enerjisi santrali çalışmıyor ve yargı sürecindedir. Yine Belediye hizmet binası ve stadyumdaki jeneratörler de çalışmıyor" diyerek, tüm bu sorunların üstesinden gelmek için büyük bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

BURSA'NIN GELECEĞİ İÇİN STRATEJİK HEDEFLER

Başkan Bozbey, Bursa'yı güçlü bir şehir haline getirebilmek için sadece mevcut sorunları çözmenin yetmeyeceğini belirtti ve şehrin geleceği için stratejik hedefler ortaya koydu. "Amacımız, sadece rutin belediyecilik faaliyetleri yapmak değil, Bursa’yı örnek ve lider bir kent haline getirmektir. Bursa’yı bir dünya kenti olarak hak ettiği yere taşımak, öncelikli hedefimizdir" diyerek, gelecekteki projelere olan inancını vurguladı.

BURSA'NIN YÜKSELEN DEĞERİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bursa’yı daha güçlü, güvenli ve mutlu bir şehir haline getirmek için her adımı kararlılıkla atacağız. Geçmişin hatalarından ders alarak, şehrimizi hak ettiği yere taşımak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.