BOZBEY’DEN İNEGÖL’E AYRI ÖNEM



Geçtiğimiz günlerde ilk muhtarlar toplantısını İnegöl’de yapan Başkan Bozbey, Bursa Büyükşehir yerel seçimlerin ardından ilk Belediye ziyaretini İnegöl’e yaptı. Bozbey’i, Başkan Alper Taban, Başkan yardımcıları ve daire müdürleri karşıladı.

YATIRIMLAR MASAYA YATIRILDI



Burada bir toplantı yapan Başkan Bozbey, İnegöl’e yapılacak yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu. Başkan Taban ve daire müdürlerinin önerilerini dinleyen Bozbey, İnegöl özelinde yatırımlarla ilgili detaylar paylaştı.

BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı’nın da eşlik ettiği ziyaret sonrası Bozbey, İnegöl Belediyesi ziyaretinin ardından BUSKİ İnegöl binasında, BUSKİ’nin İnegöl’de yapacağı yatırımları değerlendirecek.

Ziyaretin anısına Bozbey’e hediye takdim eden Başkan Taban, ziyaretten dolayı teşekkür etti.