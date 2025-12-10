01–30 Kasım 2025 dönemini kapsayan ve 10 bini aşkın internet sitesi, televizyon kanalı, basılı yayın ile sosyal medya mecrasının taranmasıyla hazırlanan MTM Medya Takip Merkezi Belediye Başkanları Raporu, ay boyunca ilk 15 belediye başkanına ilişkin toplam 29 milyon 329 bin 529 içeriğin üretildiğini ortaya koydu. Bu sayı, Kasım ayında yerel yönetimler etrafında yoğun bir tartışma trafiği yaşandığını ve sıralamada dikkat çekici değişimlerin meydana geldiğini gösteriyor.

MEDYA SIRALAMASINA İKİ YENİ BAŞKAN GİRDİ

Kasım ayında Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geleneksel medyada en fazla yer alan iki isim olarak öne çıktı. Bu iki başkan, toplam medya içeriğinin yaklaşık üçte birini oluşturup ayın gündem akışını belirleyen figürler hâline geldi.

Listede bu ay dikkat çekici oynaklıklar yaşandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, en çok konuşulan 15 isim arasına ilk kez dahil oldu. Cemil Tugay ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, önceki aya kıyasla ciddi bir yükseliş sergilerken, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de görünürlüğünü artırarak öne çıkan isimlerden biri haline geldi.

Medyada En Çok Konuşulan Belediye Başkanları

1. Ekrem İmamoğlu - 64.279 içerik

2. Cemil Tugay - 44.783 içerik

3. Mustafa Bozbey - 28.993 içerik

4. Memduh Büyükkılıç - 28.979 içerik

5. Tahir Büyükakın - 21.663 içerik

6. Uğur İbrahim Altay - 19.441 içerik

7. Mansur Yavaş - 18.601 içerik

8. Özlem Çerçioğlu - 17.099 içerik

9. Ahmet Aras - 15.111 içerik

10. Ayşe Ünlüce - 14.800 içerik

11. Mehmet Hilmi Güler - 12.865 içerik

12. Vahap Seçer - 11.908 içerik

13. Ahmet Akın - 10.598 içerik

14. Fatma Şahin - 8.779 içerik

15. Yusuf Alemdar - 7.911 içerik