Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, meclis toplantısında yaptığı konuşmada kentin su sorununa dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Bozbey, ‘Bursa artık su açısından fakir bir kent. Geleceğe yönelik yatırımlar yapmak zorundayız. Bu meclisin görevi; farklı su kaynakları geliştirmek ve 20–30 yıl sonrasını öngörerek adım atmaktır’ dedi.

Dünya Meteoroloji Örgütü verilerini hatırlatan Bozbey, ‘2050 için öngörülen sıcaklık eşiği, 2025 Temmuz’unda aşıldı. Yani 25 yıl erkene çekilmiş durumda. Bizim de çalışmalarımızı aynı hızla öne almamız gerekiyor. Endişe etmeyin, bu süreci birlikte yürüteceğiz’ ifadelerini kullandı.

Başkan Bozbey, şehirde sürdürülebilir bir yaklaşımı hayata geçirmek zorunda olduklarını vurguladı. 'Doğruyu kimseden saklamamız mümkün değil. Biz bunu yapıyoruz' diyerek, Bursa'nın geleceğe yönelik hazırlıklarında şeffaf bir yönetim anlayışı sergileceğini belirtti.