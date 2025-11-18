Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, farklı komisyonlardan gelen müşterek raporlarla kentin toplam 17 ilçesinde yürütülecek yapım, bakım ve onarım çalışmalarında Büyükşehir Belediye Başkanı’na geniş kapsamlı yetki verdi.

Kararlara göre Keles, Harmancık, Orhaneli ve Büyükorhan’dan oluşan dağ ilçelerinde; Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Mudanya’dan oluşan güneybatı hattında; ayrıca İnegöl, Yenişehir, İznik, Orhangazi ve Gemlik’te ihtiyaç duyulan altyapı ve üstyapı çalışmalarının hızlı biçimde yürütülmesi için başkan yetkilendirildi.