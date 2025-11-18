Milyonlarca internet kullanıcısı, öğle saatlerinden itibaren sosyal medya platformlarına ve çeşitli web sitelerine erişim sıkıntısı yaşadı. Erişim sorununun, saldırılara karşı koruma hizmeti veren ABD merkezli Cloudflare’den kaynaklandığı belirtiliyor. Özellikle Twitter (X) ve YouTube gibi yoğun kullanılan platformlara girişte kesintilere neden oldu. Kullanıcılar, Türkiye’de X platformuna erişimde sıkıntı yaşanmaya devam ediyor.

Kullanıcılar, erişim sorunu yaşanan sitelere girmeye çalışırken Cloudflare kaynaklı hata mesajlarıyla karşılaştı. Sorun yaşayan ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Portekiz, Hollanda, ABD, Sri Lanka, Nepal, Uruguay ve Brezilya’nın da yer aldığı kaydedildi.