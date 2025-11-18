Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in, önceki dönem başkanlarına şoförlü makam aracı tahsis edilmesine ilişkin kararı şehirde tartışma konusu oldu.

Konu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme gelirken, AK Parti Grup Sözcüsü Sinan Kahraman, eski başkanların böyle bir taleplerinin bulunmadığını söyledi. Kahraman, ‘Alinur Başkan da diğer başkanlarımız da herhangi bir talepte bulunmadıklarını belirttiler. Bu nedenle konuyu komisyonda geri gönderdik’ ifadelerini kullandı.

Sinan Kahraman ayrıca, Bozbey’in göreve başladığında tasarruf amacıyla belediyeye ait makam araçlarını satışa çıkardığını ve elde edilen gelirin ihtiyaç sahiplerine aktarılacağını duyurduğunu hatırlattı. Bu nedenle alınan yeni kararın tutarlı görünmediğini söyledi.

Öte yandan Başkan Mustafa Bozbey, ‘Makam araçlarıyla ilgili düzenleme meclisten geçti ve orada açıklandı. Bu konuda neden böyle bir tutum sergilendiğini bilmiyorum; meclisin kararına saygılıyım. Konuyu ben gündeme getirmedim, yalnızca öneri olarak sunuldu. Yapılan incelemede Sayıştay’ın da buna olumlu bakmadığını gördük’ ifadelerini kullandı.