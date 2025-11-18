CHP İnegöl İlçe Başkanı Şahin, Bahçeli’nin artık kendi siyasal iradesiyle değil, dışarıdan verilen icazetlerle hareket ettiğini belirterek, milliyetçilik söylemini bir araç olarak kullandığını ifade etti.

"Kendi İl ve İlçe Başkanları Bile Şaşkın"

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin: “Dün Cumhuriyet Halk Partisi’ne HDP seçmeninin oy vermesini bahane ederek bizleri terörle yan yana göstermeye çalıştılar. Ağıza alınmayacak ithamlarda bulundular. O gün bize ‘terörle aranıza mesafe koyun’ diyenler, bugün kendi il ve ilçe başkanlarını bile şaşkına çeviren açıklamalar yapabiliyorlar.”

"Biz Uzaya Dört Şeritli Yol Yapacağız"

Bahçeli’nin geçmişteki söylemlerini hatırlatan Şahin, “Biz uzaya dört şeritli yol yapacağız desek, bize inanan kitle var” sözlerini örnek göstererek, halkın aklıyla alay eden bir siyaset tarzının sürdürüldüğünü dile getirdi.

"Bugün Yaşananlar İbretliktir"

CHP İnegöl İlçe Başkanı Şahin, gerçek milliyetçiliğin tanımını da şu sözlerle yaptı: “Gerçek milliyetçilik; vatanın her karış toprağındaki haksızlığı, hukuksuzluğu ve yoksulluğu gidermek için mücadele etmektir. Gerçek milliyetçilik; başka odaklardan talimat alarak değil, millet iradesiyle yürümektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz; dün olduğu gibi bugün de demokrasiye, milli iradeye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü hukuk bir kişinin değil, herkesin hakkıdır” diyerek açıklamasını tamamladı.