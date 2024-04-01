31 Mart’ta yapılan yerel seçim sonuçları sonrası Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan taraf CHP adayı Mustafa Bozbey oldu. İnegöl’den ise Büyükşehir adaylarına giden oy sayıları da netleşti. İşte o rakamlar.

Cumhur İttifakından AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Alinur Aktaş bu kez İnegöl’den istediği oyu yakalayamadı. Aktaş İnegöl genelinde geçerli sayılan 158 bin 750 oydan 75 bin 501 oy alarak ilçede 1. Oldu. Aktaş’ın oy yüzdeliği ise %47.55 olarak gerçekleşti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Mustafa Bozbey ise İnegöl genelinde 48 bin 760 oy aldı. Bozbey’in oy oranı ise %30.71 oldu.

Seçimlerde Yeniden Refah Partisi’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Sedat Yalçın ise İnegöl’de 13 bin 547 oy almayı başardı. Yalçın’ın oy oranı ise %8.53 oldu.

Saadet Partisi’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan İkram Akkaya ise İnegöl genelinde 9 bin 96 oy aldı. Akkaya’nın oy oranı ise %5.72 oldu.

İnegöl’den istediğini bulamayan İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu ise 2 bin 389 oyda kaldı. Türkoğlu’nun oy oranı ise %1,50 oldu.

Ak Parti Adayı Alinur Aktaş İnegöl’de Belediye Başkanlığına verilen oydan yüksek oy almayı başarırken, İnegöl genelinde ise oy kaybı yaşadı. CHP Adayı Bozbey ise CHP’nin İnegöl Belediye Başkan adayının 2 katından fazla oy almayı başarması dikkat çekti. Sonuçlara göre Bozbey’in diğer siyasi partilerden ciddi oranda oy almayı başardığını gösterdi.

Kaynak: ÖZNUR DEDE