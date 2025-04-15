Meclis salonu, Başkan Bozbey’in talimatıyla yeşil-beyaz bayraklarla donatılırken, oturum Bursaspor’a yönelik tebrik konuşmasıyla açıldı. Bozbey, “Şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kar, kış demeden desteğini sürdüren taraftarı kutluyorum. Kulübümüzün her zaman yanında olacağız. Temennimiz, Bursaspor’un Avrupa sahnesinde de kentimizi temsil etmesidir” ifadelerini kullandı.

Tebrik konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Karacabey ve Yenişehir ilçelerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik raporları oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca Alemdar Mahallesi’ndeki Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı’na dair askı itirazına ilişkin müşterek komisyon raporu da oy birliğiyle onaylandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından sunulan birçok öneri de meclisten tam destek aldı. Bu kapsamda:

- Yıldırım’daki tarihi konağın BURFAŞ’a 5 yıllığına işletme devri,

- Panayır Mahallesi’ndeki tescil harici yapıların kamulaştırılması,

- 2025 yılına ait haberleşme sistem ve ekipman ücret tarifesi değişikliği,

- Yeni araç alımları,

- Nilüfer’deki parsel alımı,

- İlkyardım eğitim ücretlerinin yeniden belirlenmesi,

- Sırameşeler Mahallesi’ndeki bir parselin satın alınması gibi kararlar oy birliğiyle kabul edildi.

Son olarak 2024 yılı Faaliyet Raporu ile Denetim Komisyonu’nun hazırladığı 2024 Mali Yılı Denetim Raporu da oy birliğiyle meclisten geçti.