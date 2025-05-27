Ana gündem maddesini ulaşım projelerinin oluşturduğu toplantı, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştiriliyor.

Bozbey, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Bugün Cumhurbaşkanlığı makamı Türkiye Cumhuriyeti mekanıdır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı makamında olan kişinin fotoğrafının yerlerde sürünmesini asla kabul etmeyiz. Olay Mehmet Akif Kültür Evi’nde meydana geliyor. Şoför bir şeyler getiriyor. Tekrar içeri giriyor. Gittikten sonra hemen içerideki temizlikçi çıkıp, yere sermeye başlıyor. Görüntü burada. Temizlikçi kadın içeri giriyor bitirdikten sonra. Sonra haber veriyor, biri geliyor. İfadeleri çok çelişkili. Bu kişi önce diğer pencereye bakıyor, görüntüyü alıyor. Geldiği yöne geri gidiyor. Kadının ifadesi çelişkili. Namaz kıldığını söylüyor. 3 geçe namaz okunuyor,4 geçe fotoğraf sosyal medyada. Üstelik bu poster orada hiç yok, orada bulunmayan bir şey. Buradaki her şey tespitli. Şoför gece saat 11.30-12.00 civarında belediyenin aracıyla orada ne yaptığını bilemiyoruz, şoförü öyle aldı zabıta ekipleri. Çünkü belediye aracının orada kullanılma ihtimali hiç yok. Emniyet bugün soruşturma açar. Bunun arkasında kim var, kim bu işe bu insanları alet ettirdi? Savcılıkça tespit edilmesi lazım. Personelimizi uyarmak istiyorum. Hiçbirini birbirinden ayırmıyorum. Ama böyle şeylere bulaştıkları zaman hiçbirinin gözünün yaşına bakmayacağımı belirtmek istiyorum. Olay Büyükşehir’i yıpratma çabası. Siyasette bu kadar basit değil. Siyaset toplumun sorunlarına çözüm üretmeli. Biz mecliste de yaşıyoruz. Umarım bunlar son olur. Biz Bursalıyı düşünmek zorundayız. Bursalıyı düşünmeliyiz. Ben bu yaşananlara anlam veremiyorum. Bir insan olarak üzülüyorum. Bunlar insanlığa yakışmayacak hareketler. Bunlarla ilgili soruşturma devam edecek. Basit gibi görünse de bize göre basit değil arkadaşlar. Sizde zaman zaman okuyorsunuz. 99 gün,98 gün kaldı diye. Neden 1 yıldır belediyeyi tanıdık. Birçok konuya hakimiz.”