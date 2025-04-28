

Sürücü, 16 BDC 702 plakalı hafif ticari aracını Kaymakamlık konutu önüne park etti. Görevli polis durumu fark ederek trafik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri, sürücüye alkol testi uygulamak istediler. Sürücü Cemalettin D.(21), ekiplerin alkolmetre uygulamasını reddetti. Güvenlik kamera görüntülerinden aracı kullandığı tespit edilen ve alkolmetreyi reddeden sürücüye, alkolmetreyi reddetmekten 26 bin 550 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Cezai işlem uygulanan sürücü Cemalettin D., polise, "Ben şoför değilim. Bunu kabul etmiyorum" dedi. Yapılan güvenlik kamera incelemesinde Cemalettin D.'nin sürücü olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ