Aliağa'dan Yalova'ya giden Umman bayraklı 249 metre boyundaki 'QENDIL' isimli boş ham petrol tankeri Bozcaada açıklarında seyir halindeyken olumsuz hava şartları sebebiyle Bozcaada ilçesinde karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-10', 'KURTARMA-16' römorkörü sevk edildi.
Öte yandan, gemide petrol yükü olmadığı ve 26 personelin bulunduğu öğrenildi.
