Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 'Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı Yapım İşi Projesi' ile adadaki 291 metre uzunluğundaki mendirek 152 metre daha uzatılarak toplam 443 metre olacak.

Türkiye turizminin parlayan yıldızı, Çanakkale'nin incisi Bozcaada'nın doğasına zarar verilmeden yeni bir mendirek yapılacak. Adanın güzelliğine güzellik katacak bu projede, 291 metre uzunluğundaki mendirek 152 metre daha uzatılarak toplam 443 metre olacak. AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, GESTAŞ Genel Müdür Vekili Hasan İlhan Yürükçü ve Bozcaada AK Parti İlçe Başkanı Ünsal Yayım bir araya gelerek Bozcaada'ya yapılacak yeni mendirek projesi hakkında görüş alışverişinde bulundular. Projeye sadece mendirek uzatılma projesi olarak bakılmaması gerektiğine dikkat çeken AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 'Bu proje Bozcaada'nın doğasını ve tekneleri koruyan, kirletilmesini önleyen bir proje olacak. Bozcaada'yı hep birlikte koruyacağız. Koruyarak geliştirip, katma değerini artıracağız' dedi.

İhale süreci tamamlandı

Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı Projesi'nin adaya büyük katma değer katacağını ifade eden AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 'Bugün verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Projenin ihalesi tamamlandı, şu anda yalnızca itiraz süreçleri devam ediyor. Sözleşmenin imzalanmasının ardından çalışmalara başlanacak' dedi.

Proje süresi 3 yıl

Projenin resmi süresinin 3 yıl olduğunu belirten Milletvekili Gider, yüklenici firmadan çalışmayı 1,5-2 yıl içerisinde tamamlamasını talep ettiklerini ifade etti. Projeye sadece mendirek uzatılma projesi olarak bakmamak gerektiğine dikkat çeken Milletvekili Gider; 'Bu proje Bozcaada'nın doğasını, doğal yapısını koruyan, kirletilmesini önleyen ve tekneleri koruyan bir proje olacak' ifadelerini kullandı.

Çalışmaların büyük bölümü denizden yürütülecek

Bozcaada'nın inşaat aşamasında karadan taş taşımaya müsait olmadığını aktaran Milletvekili Gider, 'Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bu konuyu ilettik. Projede yaklaşık 600 bin ton taş ve 150 bin ton beton kullanılacak. Mendirek yapımında kullanılacak taşlar gemiler aracılığı ile denize dökülecek. Çalışmaların büyük bölümü denizden yürütülecek. Projeyi en kısa sürede faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Mendireğin uzatılmasıyla birlikte daha muhkem hale gelecek iskelede; balıkçı kayıkları ve yatlar için ilave kapasite artışı sağlanması amacıyla yeni bir çalışma başlatılacak. Bunun için hemen kurum izinlerine başvuru yapılacak. Ben inanıyorum ki sit ve doğal kurullar ile Bakanlığımız, en uygun şekilde bu izinleri de değerlendirecektir' şeklinde konuştu.

'Bozcaada'yı korumak bizim birinci önceliğimiz'

Bozcaada turizmini daha fazla katma değer üreten bir yapıya kavuşturmayı amaçladıklarına vurgu yapan Milletvekili Ayhan Gider, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

'Bozcaada'yı korumak bizim birinci önceliğimiz. Bozcaada'yı geliştirmek demek, yeni inşaatlar yapılması demek asla değildir. Bozcaada'da yeni bir konuta tahammülümüz yok. Turizm tesislerini istiyoruz, adamıza yatlar gelsin istiyoruz, bunlarla ilgili altyapılar istiyoruz. Sağ olsun gerek ilçe teşkilatımız gerekse Belediye Başkanımızla bu konuda hemfikiriz. Bozcaada'yı hep birlikte koruyacağız. Koruyarak geliştirip, katma değerini artıracağız.'