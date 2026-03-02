Bursalı Safa Sezer, bir dönem Bursa'da gençlerin simgesi haline gelen Tofaş marka otomobiliyle ABD'nin New York kentinde şehir turu attı. "16 BURSA" plakalı otomobil, Times Meydanı'nda çevredeki vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Otomobil koleksiyonu bulunan Safa Sezer'in lüks araçlarının yanı sıra Tofaş'a da yer verdi. Yaklaşık 5 yıldır New York sokaklarında kullanılan otomobil, özellikle turistlerin ve bölge sakinlerinin dikkatini çekiyor.



Türkiye'de 1990'lı ve 2000'li yıllarda gençler arasında popüler olan Tofaş'ın Manhattan'da görülmesi sosyal medyada da gündem olurken, otomobili gören birçok kişi fotoğraf ve video çekti.