Ömer Çelik, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik ortak saldırısına değinen Çelik, operasyonu kınadıklarını belirterek söz konusu müdahalenin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

"OLASI GÖÇE KARŞI TÜM TEDBİRLERİ ALDIK"

Çelik, karşılıklı saldırıların devam ettiği İran'dan gelecek göç riskine karşı alınan tedbirleri "Devlet birimlerimiz tam bir koordinasyon içerisinde gerekli hazırlıkları yapıyorlar." sözleriyle aktardı.

Çelik, göç dalgasına karşı gereken hazırlığın yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemizin çatışmalardan uzak, küresel barıştan tutumu ortadadır. Bir an evvel masanın yeniden kurulması için Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü diplomasiyi herkes görüyor. Bu savaşın, küresel bir savaşa dönme riskini de görüyoruz. Türkiye'nin İran sınırından göç dalgasıyla karşı karşıya kalması söz konusu olursa; ki bununla ilgili olarak devlet birimlerimiz gereken hazırlığı yapıyorlar."

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ HER DURUMU GÖĞÜSLEYECEK ŞEKİLDE GÜNCELLENMİŞTİR"

Diğer konu, bütün bu çerçevede Hürmüz Boğazı'ndaki geçişten tutun da petrol fiyatları, küresel ekonomiyi etkileyecek dalgalar olabilir. Ekonomimiz bu bakımdan dayanıklıdır. Ekonomi yönetimimiz kriz yönetimi konusunda tecrübelidir. Gereken hazırlıklar yapılıyor.



Güvenlik konusu son derece önemli. Türkiye'nin güvenlik denklemi her bakımdan bu durumu göğüsleyecek şekilde, Türkiye'nin dayanıklılığını koruyacak şekilde güncellenmiştir.



Diğer konuda başka ülkelerdeki vatandaşlarımız. Durumlarını takip ediyoruz. Onun dışında başkonsolosluklarımız 7/24 esasıyla hizmet vermektedir.

"İRAN'A YÖNELİK SALDIRI HUKUKA AYKIRIDIR"

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şunlar:

Komşumuz İran'a, ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırı hukuksuz, hakkaniyetsiz, hukuki meşruiyetten yoksundur, uluslararası hukuka aykırıdır.



Nükleer konularla ilgili müzakereler devam ederken diplomasinin, masa kurarak çözüm üretme stratejinin berhava olduğu dönemi gösteriyor.

"DİPLOMASİ TAKTİK ÖRTÜCÜSÜ YA DA OYALAYICISI OLAMAZ"

Diplomasi taktik örtücüsü ya da oyalayıcısı olamaz. Masa kurulmuş iken, Umman'da Cenevre'de yapılmış görüşmelerde iyi noktaya ilerlendiğine dair açıklamalar yapmıştı.



Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir masanın kurulması konusunda yoğun bir gayret ortaya koyarak bunun gerçekleşmesi için Trump, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve diğer taraflarla görüşmeler gerçekleştirdi. Masa böyleyken bu saldırı hakkaniyetsiz ve hukuksuz girişimdir.