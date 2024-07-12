Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde çöplük alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına su tankerleriyle destek verdi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesindeki çöplük alanında çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bozcaada Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangının büyümemesi için müdahaleye başladı. Bozcaada Belediyesi vatandaşlara su tankerleriyle yangına müdahale etmek için su tankerleriyle takviye istedi. Vatandaşlar su tankeriyle yangına müdahalede destek verdi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de bölgeye sevk edildi. Geyikli ve Ezine’den de yangına müdahale için takviye destek istendi.

Bozcaada Belediyesi İtfaiye ekipleri, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için müdahaleye devam ediyor.