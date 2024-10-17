Bozüyük Belediye Tiyatrosu yeni sezon perdelerini “Kalbimdeki Pervane” adlı çocuk oyunu ile açtı.

“Bozüyük’te Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın!..” sloganıyla çalışmalarına devam eden Bozüyük Belediye Tiyatrosu minik tiyatroseverlere ulaşmaya ve onları sanatla tanıştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sahnelenmeye başlayan, binlerce çocuğa ulaşan ve çocuklar tarafından çok sevilen “Kalbimdeki Pervane” adlı çocuk oyunu seyircisiyle buluştu. Oyunun ilk iki gösterimini Bozüyük Anaokulu, Bozüyük Devlet Hastanesi Anaokulu, Halime Hatun Anaokulu, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu, Atatürk İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu 1. sınıf öğrencileri ile Albay İbrahim Çolak İlkokulu, Ertuğrulgazi İlkokulu, Hamzabey İlkokulu, İçköy İlkokulu ve Öğretmen Bekir Aral İlkokulu ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri ilgi ile izledi. Ekim ayı içerisinde sahnelenmeye başlayan oyunun gösterimleri 2024-2025 tiyatro sezonu boyunca devam edecek.