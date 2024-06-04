Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Giyim ve El Sanatları yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezinde yaygın eğitim haftası etkinliklerinin ilk gününde kurumda yıl boyunca devam eden giyim ve el sanatları kurslarına katılan kursiyerlerin yaptığı ürünlerden oluşan sergi açıldı. Konferans salonunda başlayan sergi açılış programı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam’ın açılış konuşmasıyla başladı. Halk Eğitimi Merkezi ritim grubunun gösterisi izlendi. Gösterinin ardından 2023 -2024 eğitim öğretim yılında bünyemizde açılan okuma yazma kurslarına devam eden ve kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere başarı belgeleri Kaymakam Adem Öztürk tarafından verildi. Daha sonra Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Karadeniz grubu gösteri sundu. Giyim ve el sanatları kurslarında üretilen kıyafetlerin sunulduğu defilenin ardından sergi açılışı gerçekleşti.

Bozüyük Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el işi göz nuru eserlerinin görücüye çıktığı sergi açılış törenine Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk , Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.