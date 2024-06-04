Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO), Mudanya-İstanbul seferi için 230 lira olan bilet fiyatını 350 liraya yükseltti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinden kalkan deniz otobüsleri, İstanbul'un Eminönü/Sirkeci iskelesine varış sağlıyor. BUDO, 22 Ocak 2024 tarihinde yaptığı zam ile bilet fiyatlarını 230 lira olarak belirlemişti. Bu fiyatların üzerine yüzde 52 oranında artış yapılarak biletler 350 liraya çıkarıldı.

Öğrenci ve çocuk yolcular ise Mudanya-Eminönü ve Eminönü-Mudanya arasında 250 lira ödeyecek. BUDO'nun Mudanya ile Eminönü arasındaki yolculuk süresi, seferin gerçekleşeceği gün, saat ve deniz koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterse de, normal şartlarda yaklaşık 1 saat 20 dakika sürüyor.