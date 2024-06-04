Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO), Mudanya-İstanbul seferi için 230 lira olan bilet fiyatını 350 liraya yükseltti.

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Bursa'nın Mudanya ilçesinden kalkan deniz otobüsleri, İstanbul'un Eminönü/Sirkeci iskelesine varış sağlıyor. BUDO, 22 Ocak 2024 tarihinde yaptığı zam ile bilet fiyatlarını 230 lira olarak belirlemişti. Bu fiyatların üzerine yüzde 52 oranında artış yapılarak biletler 350 liraya çıkarıldı.

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Öğrenci ve çocuk yolcular ise Mudanya-Eminönü ve Eminönü-Mudanya arasında 250 lira ödeyecek. BUDO'nun Mudanya ile Eminönü arasındaki yolculuk süresi, seferin gerçekleşeceği gün, saat ve deniz koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterse de, normal şartlarda yaklaşık 1 saat 20 dakika sürüyor.

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Kaynak: İHA