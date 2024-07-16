Bozüyük’te “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle anma programı ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri ilk olarak Bozüyük İntikamtepe Şehitliği’nin ziyaret edilmesi ile başladı. Şehitlik ziyaretinde şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunularak saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşımız okundu. Protokol üyeleri tarafından Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. İlçe Kaymakamı Adem Öztürk’ün şehitlik anı defterini imzalamasının ardından ise şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim Tilaveti okunarak dualar edildi. Anma törenleri akşam saatlerinde 15 Temmuz Parkı’nda düzenlenen “15 Temmuz” konulu Resim ve El İşi Sergisi’nin açılışı ile devam etti. Daha sonra park alanından Cumhuriyet Meydanı’na kadar protokol üyelerinin de katılımıyla “Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü” yapıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden anma programı şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Kaymakamı Adem Öztürk tarafından yapıldı. Kaymakam Öztürk’ün konuşmasının ardından günün anlamına uygun bir şiir okunarak Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Belgeseli izlendi. Programın devamında ise Mehteran Takımı gösterileri, Halk Oyunları ekiplerinin Efe Oyunu, Kılıç Kalkan gösterisi ve Seymen gösterisi, Semazen Gösterisi, şiir sunumları ve müzik topluluğunun gösterisi yer alırken ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması izlendi.

Saat 00:13’te tüm camilerde sela okunması ile demokrasi nöbeti başladı. Programda ayrıca Bozüyük Belediyesi tarafından vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtılarak çay ve çorba gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma programına Kaymakam Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Jandarma Vekili Jandarma Teğmen Bekir Sungur, Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Kent Konseyi Başkanı Nermin Nalbantoğlu, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.