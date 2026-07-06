Petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD-İran hattından gelen gelişmeler ise petrol piyasasının yönünü belirleyen en önemli başlıklar arasında yer alıyor. Milyonlarca araç sahibi zam ve indirim haberlerini yakından takip ederken, akaryakıta yeni bir zam daha gündeme geldi.

MOTORİNE ZAM

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına zam yapılması bekleniyor. Motorinde öngörülen artışın 1 lira 31 kuruş olacağı belirtiliyor.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zamla birlikte motorinin litre fiyatının Batı illerinde 65-66 lira, Doğu illerinde ise 67-68 lira bandına yükselmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DE EN PAHALI AKARYAKITIN SATILDIĞI İL

Türkiye’de akaryakıtın en yüksek fiyattan satıldığı illerin başında Hakkari geliyor. 4 Temmuz itibarıyla Hakkari’de benzinin litresi 65,40 lira, motorinin litresi ise 67,49 lira seviyesinde bulunuyor. Beklenen zammın ardından kentte motorinin litre fiyatının 68 lira 80 kuruşa yükselmesi öngörülüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.