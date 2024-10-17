Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, gönüllü öğretmenler tarafından okul bahçelerine renkli oyun alanları çizimleri yapıldığı söyledi.

"Benim Renkli Bahçem" projesi ile öğrencilerin daha keyifli oyun alanları sunmayı amaçladıklarını belirten Servet Çetinkaya, şuana kadar 3 okulda projenin hayata geçirildiği ifade etti. Çetinkaya, açıklamasında; "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında eğitimde yenilikçi ve kapsayıcı projelerle çocuklarımızın gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" çalışması ile uyumlu olarak başlattığımız "Benim Renkli Bahçem" projesi, öğrencilerimize daha keyifli oyun alanları sunmayı amaçlamaktadır. Projemiz, Saffet Şeker, Albay İbrahim Çolak ve Cumhuriyet ilkokullarıolmak üzere üç okulda hayata geçirildi. Görsel Sanatlar öğretmenlerimiz Hatice Ünal Harmancı, Nuray Akın Şengül, Fatma Sema Suyabatamaz, Serpil Turhan ve Sevgi Turhan, gönüllü olarak bu okulların bahçelerine renkli oyun alanları çizimlerini gerçekleştirdiler" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, yapılan çalışmaları yerinde ziyaret ederek gönüllü öğretmenlere teşekkürler etti, başarılar diledi.