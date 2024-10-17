Yakalanma anı kameralar tarafından kaydedildi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerinde çalışma başlattı.

Çek senet dolandırıcılığı ve tehdit gibi suçlardan 21 kaydı olan, 56 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Y.E.'nin yakalanması için teknik ve fiziki takip yürütüldü. Güven timlerinin adım adım izlediği 43 yaşındaki Y.E., evine giderken ekiplerle karşılaştı. Kimlik kontrolü sırasında kardeşinin kimliğini gösteren şüpheli, polisin dikkati sayesinde fark edilerek gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.