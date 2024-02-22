Bozüyük’te ilçenin daha düzenli bir görünme kavuşturulması amacıyla yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mezarlık içerisinde başlatılan ağaç budama çalışmaları sürüyor. Ekipler bir taraftan ağaçları budarken bir taraftan da mezarlık içerisinde çıkan yabani bitkileri keserek ağaç dalları ile birlikte temizliğini yapıyor. Ekipler ayrıca Çarşı Mahalle Tepebaşı Sokak’ta bordür ve taş döşeme çalışmalarını gerçekleştirirken aynı zamanda Yenidoğan Mahallesi yeni Toki bölgesinde de kaldırım yapımı ve bordür çalışmalarını sürdürüyor.