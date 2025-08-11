

Olay saat 21.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Egemen sokakta bulunan çay ocağında meydana geldi. Berat D.(40)'den haber alamayan ailesi işyerine gittiler. İşyerinin kapısının kilitli olduğunu gören aile polise haber verdi. Olay yerine 112, Polis ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak açtılar. İçerir giren sağlık ekipleri yerde yatan şahsın ölümünü tespit ettiler. Ölümü öğrenen ailesi gözyaşı döktü. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: Şerife öz