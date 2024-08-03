Bozüyük Belediyesi Sanatevi Yaz Atölyeleri, 3. Geleneksel Sanatevi Panayırı ile sona ererken Bozüyüklü çocuklar panayırda doyasıya eğlenerek güzel ve unutulmaz bir gün geçirdi.

Yaz boyunca çocuklar tarafından yoğun ilgi gören Sanatevi yaz atölyeleri muhteşem Sanatevi Panayırı ile sona erdi. Bozüyük Belediyesi Sanatevi ve Gülümse Kafe’nin önünde yapılan eğlenceli etkinlikte konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 4 yıl önce bu sanat atölyesini kurarken bugünlerin nasıl olacağını düşlediğini belirterek “3 yıldır panayırlarımız ve yaz atölyelerimiz sürüyor. Burada çeşitli etkinlikler kışında devam ediyor. Bu sene atölyelerimizden 280 evladımız ve özel bireylerimizin anneleri de yararlandı. Şu ana kadar Sanatevimizin 2000’e yakın çocuk üyesi var. Ayrıca kütüphanesinin de 300 çocuk üyesi var. Her şey çocuklarımızın geleceği için. Bu ülkeyi onlar geleceğe taşıyacak. Atatürk’ün ülkesini, Atatürk’ün kurduğu ülkeyi geleceğe taşıyacaklar inşallah” dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu’nun konuşmasının ardından etkinlik çocukların çok sevdiği ‘Latif ve Müjgan’ kukla gösterisi ile başladı. Latif ve Müjgan’a bol bol gülen çocuklar hemen ardından sahnelenen illüzyon gösterisinde ise oldukça heyecanlandılar ve gösterileri büyük bir keyifle izlediler. Daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve etkinliğe katılanlar herkes Kök Boya Üretim ve Tasarım Atölyesi ile Seramik Atölyelerine katılan öğrencilerin yaz boyunca emek vererek yaptıkları ürünlerin yer aldığı “Kök Boya ve Seramik Sergisi”ni ziyaret ettiler. Yapay Zeka ile Drama Atölyesi’ne katılan öğrencilerin yapay zeka ile bilgisayarda ürettiği müzikler eşliğinde yapılan sergi ziyaretinde Başkan Bakkalcıoğlu el emeği ile üretilen hakkında eğitmenlerden ve öğrencilerden bilgi aldı. Sergi ziyaretinin ardından programın son bölümünde çocukların çok sevdiği “Çılgın Porsuk” adlı müzik grubu sahne aldı. Çocuklar için eğlenceli bir konser programı sunan müzik grubu beğeni ile izlendi. Çocuklar sevdikleri müzikler eşliğinde doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün geçirdiler. Etkinlik boyunca çocuklar yüz boyama standına da yoğun ilgi gösterirken Bozüyük Belediyesi tarafından çocuklara kağıt helva, dondurma, pamuk şeker, patlamış mısır, meyve suyu gibi çocukların çok sevdiği çeşitli ikramlarda bulunuldu.