Bozüyük Belediyesi tarafından ilçede bulunan açık kanalların temizlik çalışmaları düzenli olarak devam ediyor.

Bozüyük’te açık kanallarda yapılan temizlik çalışmaları kapsamında ekipler Çolak İbrahim Bey Caddesi’nden başlayıp, Abdullah Sokağın başına kadar olan bölgede bulunan açık kanaldaki tortu kaldırma ve oluşan otların sökülmesi çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle çevrede bulunan vatandaşlar tarafından son derece olumlu karşılanan çalışmalar ile kanal daha temiz ve daha sağlıklı bir hale getirilirken çalışmaların belirli periyotlarda devam edeceği belirtildi.