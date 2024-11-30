Bozüyük’de Köylere Hizmet Götürme Birliği Muhtar Üyeleri, köy muhtarlarından aldıkları talepler doğrultusunda çöp konteyneri dağıtım çalışmalarına devam ediyor.

Bilecik İl Özel İdarenin göndermiş olduğu çöp konteynerlerini Bozüyük Muhtarlar Derneği Başkanı ve Bozalan Köyü Muhtarı Sadettin Akkaya, Poyra Köyü Muhtarı Muharrem Poyraz ve İl Özel İdaresinde görevli ekipler ile birlikte köy köy gezerek köy muhtarlarına teslim ettiler.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Üyesi Muhtarlar; "Bütün muhtarların adına İl Özel İdaresine, İl Genel Meclis üyelerine ve bu konuda yardımcı olan bütün herkese çok teşekkür ederiz" dediler.