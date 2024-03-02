Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Sanat Atölyesi ve Recai Yaşar öncülüğünde açılan resim sergisi yoğun ilgi gördü.

Yıl içerisinde çeşitli yaş gruplarının yapmış oldukları resimler bir araya getirilerek sanat severler ile buluşturuldu. Sergide birbirinden güzel resimleri gören davetliler eserlere hayran kaldı. Alışveriş merkezinde büyük katılımla halkın beğenisine sunulan resim sergisinde, Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmenleri Savaş Ceylan ve Onur Gürel çeşitli zamanlarda çekmiş oldukları fotoğraflarda yer aldı.