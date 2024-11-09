Brand Week Istanbul’un son gününde ‘Bir Sen Bir Gelecek’ projesine katılan öğrenciler mezuniyet belgelerini aldı.

Zeren Group ana sponsorluğunda gerçekleşen Brand Week Istanbul, gençlere ilham veren etkinliklere sahne oldu. Programın son gününde ‘Kendini inşa et, gerçekçi ol, hayallerinin peşinden koş’ temalı oturum gerçekleştirildi. Mustafa Yiğit Zeren, Fırat Parlak ve Doğan Kabak gibi alanında başarılı isimler, gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı. Kaan Sekban moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda ayrıca, Zeren Group ve Bilim Virüsü iş birliğiyle hayata geçirilen ve gençlere ilham vermeyi amaçlayan sosyal sorumluluk programı ‘Bir Sen Bir Gelecek’ de ilk mezunlarını verdi.

Gençlere staj ve iş imkanları sunarak onların profesyonel hayata sağlam bir adım atmalarına destek olma hedefiyle hayata geçirilen ‘Bir Sen Bir Gelecek’ projesine katılan lise ve üniversite öğrencileri mezuniyet belgelerini aldı.

‘‘Projemizi üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarına entegre ederek geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz’’

Zeren Group İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Zeren yaptığı konuşmada sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekti. Zeren, “Bu proje bizim için tamamen sürdürülebilir bir girişim. 2025 ve önümüzdeki yıllarda da bu projeyi sürdürülebilir hale getirerek, gençlerimizin eğitimine destek vermeye devam edeceğiz. Bu ilk senemizdi, bu süreçte bazı eksikliklerimiz olabilir, bunlar da bizim öğrenme sürecimizin bir parçası. Ancak öğrendiklerimizle projeyi geliştirerek üstüne koyacağız ve bunu imza bir proje haline getireceğiz. Hedefimiz, bu projeyi üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarıyla entegre ederek daha geniş kitlelere ulaştırmak. 2025 ve önümüzdeki yıllarında da bu projeyi sürdürülebilir bir hale getirip, gençlerimizin eğitimine destek vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

‘‘Programın amacı, gençlerin gelecekte ihtiyaç duyabilecekleri yetkinlikleri kazandırmaktı’’

Zeren Group Holding Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Pelin Ünal ise sosyal sorumluluk programının detaylarını anlattı. Ünal, ‘‘Bu yıl ilk defa Brand Week Istanbul’a katıldık ve gençlere ilham vermek adına harika bir süreç geçirdik. Bilim Virüsü ile ortaklaşa yürüttüğümüz sosyal sorumluluk programımızda, toplamda 100 lise ve 100 üniversite öğrencisine online platformlar üzerinden eğitim verdik. Programın amacı, gençlerin gelecekte ihtiyaç duyabilecekleri yetkinlikleri kazandırmaktı. Eğitim içerikleri Bilim Virüsü tarafından özenle hazırlandı. Gençler bir yıl boyunca, sadece teknik bilgi edinmekle kalmayıp aynı zamanda hayal kurmayı ve hayallerini projelendirmeyi öğrendiler” diye konuştu.

Programa katılarak mezun olan öğrencilere verilecek desteklerden de bahseden Ünal, “Program kapsamında her ay ünlü isimlerle buluştukları etkinlikler düzenledik. Örneğin, Doğan Kabak ve Fırat Parlak gençlerimize ilham veren konuşmalar yaptı. Mezunlarımız artık grubumuzun bünyesinde staj yapma veya şartlar uyarsa çalışma fırsatı elde edebilecekler. Ayda bir düzenlenen bu buluşmalarda, gençler ilham veren liderlerle bir araya gelerek kariyerlerine yönelik yeni bakış açıları kazandı. Amacımız, hem gençlerimizi bilinçlendirmek hem de onlara istihdam oluşturmak. Bu projeyle gençlerin sadece bir kariyer yapmaları değil, bir kariyer hayal etmeleri gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitim projesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Pelin Ünal, “Zeren Group olarak her zaman hayallerinin peşinden giden ve bu hayalleri projelendiren bir ekibiz. Brand Week Istanbul’da bu vizyonumuzu gençlerle paylaşmaktan mutluyuz. Organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz; harika bir etkinlikti’’ diye konuştu.

‘Bir Sen Bir Gelecek’ programının detayları hakkında elde edilen bilgiler ise şu şekilde sıralandı:

Geleceğin Anahtarı - Derinlemesine İnsan Becerileri Eğitimleri: Katılımcılar, geleceğin iş dünyasında başarılı olmalarını sağlayacak insan becerilerini geliştirdi.

Mentorluk Programı: Uzman mentorlarla bir araya gelen gençler, kariyer yolculuklarında rehberlik aldı.

Deneyim Kütüphanesi: Farklı alanlardan liderlerle buluşarak bilgi ve deneyim kazandılar.

Paylaşım Çemberleri: Katılımcılar, fikir alışverişi yaparak birbirlerinden öğrendi.

Brand Week Istanbul, grubun desteğiyle gençlere ilham veren pek çok oturum ve etkinlik sundu. Etkinliğin ilk gününde Yasemin Sakallıoğlu, İbrahim Büyükak ve Kaan Sekban sahne alırken, 2’nci gün Yekta Kopan moderatörlüğünde Mustafa Yiğit Zeren, Giray Altınok ve Kerem Özdoğan gençlerle buluştu. Grubun sosyal sorumluluk projelerine ve gençlere verdiği destek, bu etkinlikle pekişirken, gerçekleşen oturumlarda gençlere yönelik sosyal sorumluluk projelerine olan desteğin artarak süreceğinin ve bu tür projelerle topluma katkı sağlamaya devam edileceği vurgulandı.