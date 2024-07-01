Tadelle, Marketing Türkiye ve Boomsonar iş birliğiyle gerçekleştirilen Brandverse Awards’ta, ‘Veri Analitiği’ kategorisinde Altın ödüle layık görüldü. Sarelle ise, ‘Yeniden Doğan Markalar’ kategorisinde Bronz ödülün sahibi oldu.

Tadelle, Marketing Türkiye ve Boomsonar iş birliğiyle düzenlenen Brandverse Awards’ta, ‘Gıda Şirketleri’ kategorisinin ‘Veri Analitiği’ alanında Altın ödülün sahibi oldu. Sarelle ise, “Önce Sarelle Sonra Gülümse” kampanyası ile ‘Yeniden Doğan Markalar’ kategorisinde Bronz ödüle layık görüldü. Ödüller, 24 Haziran tarihinde İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Tadelle, Altın ödülün sahibi oldu

Brandverse Awards’ın ‘Veri Analitiği’ kategorisine aday olan markalar, sosyal medya hesapları üzerinden bir yıl boyunca elde ettikleri etkileşim üzerinden değerlendiriliyor. Uluslararası danışmanlık şirketlerinden Deloitte Türkiye’nin katıldığı değerlendirme sürecinde aday markalar; sosyal medyadaki takipçi sayıları, takipçi artışları, paylaştıkları ileti sayıları, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı alanda inceleniyor. Tadelle, söz konusu değerlendirme sürecinin ardından ‘Gıda Şirketleri’ kategorisinin ‘Veri Analitiği’ alanında Altın ödül almaya hak kazandı.

Son yıllarda tüketicilerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda dijital iletişime ağırlık veren marka, bu kapsamda ilgi çeken sosyal medya kampanyaları yürütüyor. Son dönemde “çikolataya doymak istediğimde” sloganıyla dikkat çeken marka, sosyal medyada trendleri takip eden içerikleri, farklı yarışma kurgularını ve projeleri aktif şekilde kullanıyor.

Sarelle, “Önce Sarelle Sonra Gülümse” kampanyası ile ödül aldı

Türkiye’nin köklü çikolata markalarından Sagra’nın doğal içerik ve kaliteyi bir arada sunduğu geleneksel ürünü Sarelle, Brandverse Awards’ta ödüle layık görülen markalar arasında yer aldı.

Deloitte Türkiye’nin katıldığı değerlendirme sürecinde, “Yeniden Doğan Markalar” kategorisine aday olanların; strateji ana bölümünde yapılan tüm iletişim faaliyetleri ve kampanyalarının ardında yer alan, işin başarıya ulaşmasını sağlayan özgün ve etkili marka stratejileri ele alınıyor. Marka, kapsamlı değerlendirmelerin ardından “Önce Sarelle Sonra Gülümse” kampanyası ile “Yeniden Doğan Markalar” kategorisinde Bronz ödülün sahibi oldu.