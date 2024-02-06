MALZEME LİSTESİ: 1 brokoli 2 köz biber 3 yumurta 1 soğan 50 gr dil peyniri 1 kase galeta unu tuz karabiber biberiye zeytinyağı SERVİSİ İÇİN: sarımsaklı yoğurt HAZIRLANIŞI: Tencerede su kaynatıyoruz. Brokoliyi çiçeklerine ayırıyoruz ve tencereye koyup haşlıyoruz. Haşladığımız brokoliyi kevgirle alıyoruz ve soğuk su koyduğumuz bir kaba aktarıp şoklayarak rengini koruyoruz. Brokoliyi süzüyoruz ve küçük küçük doğruyoruz. Köz biberi, soğanı ve dil peynirini de küçük küp şeklinde doğruyoruz. Doğradığımız tüm malzemeleri karıştırma kabına alıyoruz. İçine yumurtaları kırıyoruz. Biberiye yapraklarını da incecik doğrayıp ekliyoruz. Tuzunu ve karabiberini atıp yoğuruyoruz. Galeta unuyla kıvamını ayarlıyoruz. Tavaya az zeytinyağı koyuyoruz. Metal, yuvarlak bir kalıbı tavaya alıyoruz. Mücver harcından kalıba koyuyoruz ve üzerine kaşıkla bastırarak düzeltiyoruz. Bir tarafı kızarınca spatulayla çevirerek diğer tarafını da kızartıyoruz. Kızarmış mücverleri sarımsaklı yoğurtla beraber servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi