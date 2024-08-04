Belçika’nın başkenti Brüksel’in Saint-Josse-ten-Noode Belediye Başkanı Emir Kır ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi ziyaret ederek görevinde başarılar dilediler.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi Brüksel’in Saint-Josse-ten-Noode Belediye Başkanı Emir Kır ve beraberindeki heyet, ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Eskişehir’den övgü dolu sözlerle bahseden Emir Kır, “Eskişehir bizim için örnek bir belediyecilik sergiliyor. Bir kültür merkezi yapmayı planlıyoruz. Bu konuda tamamen Eskişehir’deki sanatı ve kültürü örnek alarak hareket etmek istiyoruz.” dedi.

Başkan Ünlüce de kardeş şehir Saint-Josse-ten-Noode ile iş birliğine büyük önem verdiklerini belirterek nazik ziyaret için teşekkür etti. Ünlüce, “Kültürden sanata birçok noktada ortak projelere imza atmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.