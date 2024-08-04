Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika açıklamasıyla güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Yeni hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıkları artış gösteriyor ve hafta sonu Türkiye’nin büyük kısmında yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Cuma gününden itibaren belirgin şekilde artacak sıcaklıklar, vatandaşları rahatsız edebilir; özellikle hafta sonu planı yapanların dikkatli olması gerekiyor. Sıcaklıklar oldukça yüksek olacak.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

Meteorolojiden hafta sonu için yeni bir son dakika uyarısı yapıldı. Yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelindeki Poyraz etkisiyle yaşanan serinleme Cuma günü itibariyle sona erecek ve kavurucu sıcaklar yeniden etkili olmaya başlayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, serin havanın etkisini yavaşça yitireceğini belirterek, Cuma gününden itibaren sıcaklıkların belirgin şekilde yükseleceğini duyurdu. Yapılan değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları Cuma gününden itibaren İstanbul’da 36, Ankara’da 36 ve İzmir’de 40 dereceye kadar çıkacak.

SICAK HAVADA DIŞARI ÇIKMAYIN

Diğer yandan, yeni sıcak hava dalgasıyla ilgili uzmanlardan da uyarılar yapıldı. Özellikle saat 11.00 ile 16.00 arasında vatandaşların dışarı çıkarken dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Bu saatlerde yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar için güneş ışınları tehlikeli olabilir. Sıcak çarpmasından kaçınmak için gerekli önlemleri almayı unutmayın.