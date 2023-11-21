Brüksel Lahanası Salatası Yapmak İçin Gereken Malzemeler:

1 s.b kadar sıvı yağ

1,5 s.b kadar brüksel lahanası

1 adet kırmızı soğan

1 y.k kadar maydanoz

1 adet kırmızı turp

2 y.k kadar salam

2 y.k kadar sirke

Göz kararı tuz ve karabiber

Brüksel Lahanası Salatası Yapılışı

Öncelikle lahanaların üst kısımlarını kesin ve boyuna 2’ye kesin. Daha sonra bir tavaya koyduğunuz sıvı yağı orta derece ateşte ısıtın. Ardından yağ iyice kızınca lahanaları dikkatlice tavaya alın, kahverengini alana kadar 3 dakika kadar kızartın.

Daha sonra lahanaları tavadan alın ve kağıt havluda yağını süzülene kadar bekletin.

Bir kabın içinde sotelenmiş lahanaları ve doğranmış kırmızı soğan, turp ve maydanoz, salam ve sirkeyi ilave edin ve iyice karıştırın.

Tuz ve biberini ekleyin tekrar karıştırın ve üzerine maydanoz yaprakları serpiştirin.