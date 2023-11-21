Antalya'nın Alanya ilçesindeki özel erkek öğrenci yurdunda meydana gelen korkunç olay, toplumda büyük bir tepki ve öfkeye neden oldu. 20 yaşındaki yurt eğitmeni G.R.U.'nun, iddiaya göre 5 küçük çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. İlk ifadesinin ardından serbest bırakılan eğitmen, kamuoyunda büyük infial yaratmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayın duyulmasının hemen ardından devreye girerek konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, yaptığı açıklamada, "Bakanlık avukatlarımız tarafından olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Yargılama sürecine müdahil olarak, suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız. Mağdur çocuklara ve ailelerine yönelik başta psikososyal destek olmak üzere hizmet modeli çalışmamız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından harekete geçen Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli eğitmen G.R.U.'yu gözaltına aldı. Bugün adliyeye sevk edilen eğitmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.