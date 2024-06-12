Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında Şeyh Edebali Üniversitesi ‘2024 Yılı Mekânda Erişebilirlik (Turuncu Bayrak)’ kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

112 üniversitenin katılım sağladığı ‘Engelsiz Üniversite Bayrakları’ ve ‘Program Nişanı Ödül Töreni’ YÖK Başkanlığında düzenlendi. Programa Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı katıldı. Törende; Rektörlük Binası, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Laboratuvar Binası, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Osmaneli Meslek Yüksekokulu, Bozüyük Meslek Yüksekokulu, Bozüyük Uygulamalı Bilimler Fakülte Binası, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu, Söğüt Meslek Yüksekokulu ve Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi Turuncu Bayrak almaya hak kazandılar.

Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, böyle anlamlı törende ödül almaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, “Geleceğimiz olan öğrencilerimizin tüm şartlarda eğitim görmeleri, sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla üniversitemizi her geçen gün geliştirmek için çabalayacağız” ifadelerini kullandı.