Nilüfer Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl başlattığı opera gösterileri, bu yıl da“Bahar Operası” temasıyla sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Program kapsamında, Giovanni Battista Pergolesi’nin ünlü komik operası “La Serva Padrona” (Hanım Olan Hizmetçi), Gölyazı Kültürevi’nin (Aziz Panteleimon Kilisesi) tarihi atmosferinde sahnelendi.

Brooklyn Chamber Opera tarafından sahneye taşınan gösteriye, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir de katıldı.

Yönetmenliğini Cihan Uçan’ın yaptığı operada, Cihan Uçan, Ezgi Ünal ve Akdora Kalyoncu sahne alırken, piyanoda ise Aylin Özuğur Yalınız eşlik etti.

Zengin ve bekar Uberto’nun, kurnaz ve inatçı hizmetçisi Serpina ile girdiği tatlı sert çekişmeyi anlatan opera izleyicilerden de büyük alkış aldı.



Etkinlik sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, sanatçılara teşekkür ederek hediye takdim etti.