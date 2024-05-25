Çekmeköy Belediyesi aldığı kararla belediye sosyal tesislerinde fiyatlarda indirime gitti. İndirimlerin yanı sıra gençler için hazırlanan zengin ve uygun fiyatlı gençlik menüleri de vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra İstanbul’da yaşanan büyük değişimin etkileri devam ediyor. Yönetim değişikliği yaşayan Çekmeköy Belediyesi de yaptığı sosyal projelerle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İstanbul’un genç ve şirin ilçelerinden biri olan Çekmeköy’de yeni Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in sosyal projeleri vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. “Enflasyonla mücadele ediyoruz, halkın olanı halka teslim ediyoruz. Biz halkın belediyesiyiz” diyen Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, “Sosyal tesislerimizde çay ve su fiyatını 5 TL ‘ye, kahve fiyatını da 14 liraya düşürdük. Ayrıca 99 TL ile 190 TL arasında değişen fiyat seçenekleriyle hazırladığımız 5 farklı menüyü de komşularımızın beğenisine sunduk“ diyerek müjdeyi paylaştı.

Her şey en ince ayrıntısına kadar hesaplandı

Sosyal tesislerde yapılan indirimlerle ilgili konuşan Başkan Çerkez, “Seçim sürecinde ve sonrasında gençler; dışarda bulunan kafelerin pahalı olduklarını bize aktardılar. Biz de bu doğrultuda hareket ederek, 19 Mayıs’ta gençlerin istek ve beklentileri doğrultusunda fiyatlarda güncellemeye gittik. Ayrıca, dışarıda ekonomik kriz de var. Biz bunları göz önüne alarak bu ekonomik şartlarda bir öğrenci günde ne kadar para harcar, hangi menüleri yiyebilir deyip en ince ayrıntısına kadar hesaplama yaptık. Önceliğimiz kaliteli hizmet. Çay, su, filtre kahvede yüzde 130’lara varan indirimlere gittik. Sosyal tesislerde 5 farklı menü de oluşturduk. Bugün bütün kafeleri dolaştım gençler yapılan indirimlerden ve menülerden memnun. Benim önceliğim yaşlı vatandaşlarımız ile gençler. Yüzlerin gülüyor olması beni mutlu etti” dedi.

“Kamu kurum ve kuruluşları bu tür adımları atmalı”

Çekmeköylü komşularının memnuniyetinin yüzlerine de yansıdığına dikkat çeken Başkan Orhan Çerkez sözlerini şöyle sürdürdü: “Her gittiğim yerde sosyal tesislerdeki fiyatlarla ilgili talepler geliyordu. Ülkenin ekonomik durumu ortada. Özellikle emekli ve gençlerimiz çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Alım gücü düştü. Bizim yaptığımız hizmetin asıl nedeni vatandaşın mutlu olmasını sağlamaktır. Biz de bunu başardık. Gençlerimizin yüzü gülüyor, gençlerin yüzleri gülüyorsa geleceğimizi garanti altına alınmışız demektir. Öğretmenler ve öğrencileri de aynı. Hepsini aynı anda sosyal mekânlarımızda bir arada görmek beni ayrıca çok mutlu etti. Kamu kurum-kuruluşları ve sosyal tesisler mevcut ekonomik durumu göz önünde alıp bu doğrultuda bizim gibi adımlar atmalı. Vatandaşlara hizmet etmek ve onların mutlu olmasını görmek her şeyin üstündedir. Ciroların fazla olması, kar etmek önemli değil. Önemli olan memnuniyet.”

“Hizmette ticaret düşünülemez”

Halka hizmetin ticari kaygılarla yapılmaması gerektiğine inandığını belirten Başkan Çerkez, Çamlık Kafe’de ve sosyal tesislerde uygulanan indirimlerle ilgili aileler ve gençlerle bir araya geldi. Alemdağ Mehmet Akif Ersoy Öğretmenleriyle karşılaşan ve keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Çerkez’e öğretmenler, ‘‘Tesisler ve hizmetler takdirle karşılandı. Bizim için yapılan indirim güzel oldu. Fiyatların pahalı olmasından dolayı öğle arasında ve okul bitiminde kahveye gelmekten imtina ediyorduk. Çok teşekkür ederiz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

“Başkanımıza teşekkür ederiz”

Sosyal tesislerden faydalanan vatandaşlardan Pelin Doğan, “Çamlık Mahallesi’nde oturuyorum. Sosyal tesislerdeki indirimi çok olumlu buldum. Kahve fiyatları dışarıda 100 TL’den başlıyor. Burada 14 TL’ye kahve içebiliyoruz, 5 TL’ye çay içebiliyoruz aynı şekilde su da o kadar uygun. Ayrıca 5 farklı menünün de uygun fiyata seçenekli sunulması gayet yerinde. Öğrenciler, gençler daha yoğun gelmeye başladı sosyal tesislere. Ailemiz de geliyor artık. Sosyal tesislerin konumu ve hizmet anlayışı Çekmeköy’de yaşayanlar için bir şans. Arkadaşlarımla da sık sık geliyorum. Yıllardır, ‘indirim’ diyorduk. Orhan Çerkez başkanımın bizim sesimizi duymuş olmasından büyük memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.