Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Öğr. Gör. Ömer Alaca’nın yürüttüğü "Giyilebilir Yumuşak Elektronik Dış İskelet” isimli projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı Öğr. Gör. Ömer Alaca’nın yürütücü olarak görev aldığı, TÜBİTAK-1005 ‘Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı’ kapsamında hazırlanmış olan ‘Giyilebilir Yumuşak Elektronik Dış İskelet’ isimli projesi 18 ay süre ile toplam 491 bin 150 TL bütçe ile TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görüldü.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Öğr. Göre. Ömer Alaca’yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.