Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, okulların daha güvenli hale getirilmesi amacıyla okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan başkanlığında Cumhuriyet İlkokulu salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muhammed Uysal, İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Fatma Banu İşler, Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Erdal Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Özdemir ile okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı.

Toplantıda, ilçedeki okulların mevcut güvenlik durumu ele alınırken, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve bilgi alışverişinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Kaymakam Tamer Orhan, okul müdürlüklerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla diğer kurumlarla eşgüdüm içinde çalışmasının önemine dikkat çekti.

Okul, aile ve çocuk üçgeninde karşılıklı sevgi ve saygı bağlarının güçlendirilmesinin en önemli unsurlardan biri olduğunun altı çizilen toplantıda, katılımcıların soruları yanıtlanarak görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı, değerlendirmelerin ardından sona erdi.