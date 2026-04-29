Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Edremit Ticaret Odası (ETO) iş birliğinde düzenlenen Turizm Sektör Toplantısı, bölgenin önde gelen turizm paydaşlarını bir araya getirdi. Kuzey Ege'nin tanıtımı ve uluslararası pazardaki payının artırılması için hazırlanan yeni tur paketleri ve Almanya'dan gelecek turizm heyetlerine yönelik programlar masaya yatırıldı.

Edremit'te bölge turizminin rotasını belirlemek amacıyla düzenlenen Edremit Turizm Sektör Toplantısı, Hattuşa Kazdağları Termal Otel'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'in başkanlığında yapılan toplantıya; Turizm Destinasyon Yönetimi Birim Başkanı Esra Karakoç, ETO yönetim ve meclis üyeleri ile TÜRSAB Çanakkale-Balıkesir Bölge Temsil Kurulu (BTK) adına Fatih Ergün katıldı. Zirvenin özel konukları arasında ise Türk Hava Yolları bölge pazarlama yetkilileri yer alarak ulaşım ve destinasyon yönetimi konusunda stratejik bilgiler paylaştı.

Toplantının ana gündem maddesini 'Kuzey Ege' başlığı altında turizm paydaşları tarafından hazırlanan yeni paket programların analizi oluşturdu. Bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkaran paketlerin ortak akıl çalışmasıyla daha rekabetçi hale getirilmesi için iyileştirme ve geliştirme önerileri değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, bölge turizmine uluslararası hareketlilik kazandıracak önemli organizasyonların takvimi netleştirildi. Mayıs ayında TÜRSAB Çanakkale-Balıkesir BTK ve Avrupa Türk Acentacılar Birliği iş birliğinde Almanya'dan Edremit Körfezi'ne gelecek olan geniş katılımlı turizm heyeti için yapılacak tanıtım programının detayları titizlikle planlandı.

Turizm hamlesinin haziran ayında da hız kesmeden devam edeceği vurgulanan toplantıda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve SunExpress Hava Yolları ortaklığıyla Almanya'dan bölgeye getirilecek tur operatörleri heyeti için yürütülen organizasyon çalışmaları ele alındı. Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, körfezin turizm potansiyelini dünya vitrinine taşımak için tüm paydaşlarla uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek bu tür stratejik buluşmaların meyvelerini önümüzdeki sezonlarda toplayacaklarını ifade etti. GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman da kalkınma ajansı olarak bölge turizminin katma değerini artıracak projelere her türlü teknik desteği sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.