BSH Ev Aletleri, Türkiye’deki yatırımlarına devam ediyor. İstanbul-Arnavutköy’de açılan Servis Lojistik Deposu, Türkiye’de üretilen tüm BSH ürünleri için kıtalararası bir yedek parça, aksesuar, temizlik & bakım ürünleri ve lojistik operasyon merkezi olarak faaliyet gösterecek.

BSH Ev Aletleri, dünya çapındaki 7 ana yedek parça lojistik merkezinden birini İstanbul-Arnavutköy’de açtı. 36 bin metrekarelik alanda kurulan Servis Lojistik Deposu, Türkiye’de üretilen tüm ürünler için kıtalararası bir yedek parça, aksesuar, temizlik & bakım ürünleri ve lojistik operasyon sorumluluğunu üstleniyor. Depo, şirketin müşteri taleplerine hızla karşılık verme yeteneğini önemli ölçüde artırıyor.

Son teknolojilerle donatılan ve sürdürülebilirlik odaklı inşa edilen tesisin açılışı, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, BSH Ev Aletleri Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Rudolf Klötscher ile BSH global, Gelişen Pazarlar Bölgesi ve Türkiye yönetim kurulu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“Türkiye’nin parlak geleceğine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz”

Açılışta konuşma yapan BSH Ev Aletleri Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Rudolf Klötscher, Türkiye’de daha önce üç ayrı depoda yürütülen müşteri hizmetleri lojistik operasyonlarının tek çatı altında toplanmasıyla sağlanan faydaya dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu tesis, Türkiye’de üretilen bütün ürünlerin yedek parça ihtiyacını karşılamak gibi kritik bir görevi üstleniyor. Kıtalararası bir yedek parça merkezi gibi hareket ederek, değerli müşterilerimizin taleplerini karşılamamıza katkı sağlayacak. Şirket olarak sorumluluğumuzun verimlilik ve müşteri hizmetinin ötesinde sürdürülebilirliği de kapsadığına inanıyoruz. Bu tesisin inşası sürecinde, su arıtma sistemleri ve güneş panelleri eklenmesine hazırlık gibi sürdürülebilir uygulamalara yönelik yatırımlar da gerçekleştirdik. Çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir Türkiye’nin sanayi hayatında önemli bir rol oynamaktan ve ülkenin parlak geleceğine katkıda bulunmaya devam etmekten gurur duyuyoruz.”

“Verimlilik, tasarruf, çevresel fayda tek çatı altında toplandı”

Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Gökhan Sığın da Arnavutköy’de açılan yeni Servis Lojistik Deposu’nun BSH’nin gelişen pazarlardaki kaliteli hizmet taahhüdünün önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı. “BSH Türkiye Çerkezköy Üretim Tesisleri’ndeki fabrikalarda üretilen ve gelişen bölgeler pazarına sunulan ürünlerimiz için kıtalararası yedek parça merkezi olarak faaliyet gösterecek” diyen Sığın, deponun stratejik önemine dikkat çekti. Sığın ayrıca deponun sürdürülebilirlik prensiplerine uygun işlem özellikleri ile öne çıktığını belirtirken, “Depomuz, geri dönüştürülebilir ambalaj kullanımı ve teslimat süreçlerinde karbon emisyonundaki azalma ile BSH’nin çevresel ayak izini de düşürecek” dedi.