Makine Sektöründen Küresel Pazarda Rekabet İçin Mekansal Planlama ve Destek Talebi Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen EuroBLECH fuarına katılan Bursa makine sektörü temsilcileri, Avrupa pazarında Çin ile rekabette zorlandıklarına vurgu yaptı. Sektörde büyük ölçekli yatırımlarla rekabetçiliğin ve verimliliğin artırılması adına öncelikle mekânsal planlamanın yapılması gerektiğini belirten sektör temsilcileri ayrıca yeni nesil teşvik mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyelerini uluslararası fuarlarla buluşturarak ihracata dayalı büyümeye katkı sağlamayı sürdürüyor. Makine, metal ve kalıp sektörü temsilcileri, Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen ve 40 ülkeden bin 300 katılımcıyı bir araya getiren 27. Uluslararası Sac Levha İşleme Teknolojisi Fuarı EuroBLECH 2024’ü KFA Fuarcılık organizasyonu ile ziyaret etti. Alanında dünyanın en büyük fuarı olma özelliği taşıyan ve bu yıl “Üretkenliğin Gücü” temasıyla gerçekleştirilen fuarda sac levha işleme alanındaki en yeni trendleri ve makineleri inceleyen BTSO heyetinde Savunma Sanayii ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner, Makine-Metal Konseyi Başkanı Serdar Burulday, Meclis Üyesi Yusuf Ertan ve 9. Meslek Komitesi Başkanı İbrahim Kaymaz da yer aldı. Heyet ayrıca Türkiye’nin en büyük katılımcı ülkeler arasında yer aldığı EuroBLECH’te stant açan Bursa firmalarını da ziyaret etti.

BTSO Savunma Sanayii ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner, fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Buraya gelirken açıkçası biraz önyargılıydık. Çünkü Almanya’da üretim endeksleri düşüyor, resesyon söylentileri var. Bu doğrultuda katılımcı ve ziyaretçilerin ilgisi konusunda çok ümitli değildik. Ancak gördük ki EuroBLECH fuarı sektörde önemini korumaya devam ediyor. Buraya Türk firmalarının da katılımı gurur verici. Bursalı firmaların özellikle fuara ciddi bir katılımı var. Hemen hemen tüm üyelerimizi ziyaret ettik. Bütün zorluklara rağmen firmalarımızın geleceğe dönük ihracat ve yatırım iştahlarının üst seviyede olduğunu gördük. Firmalarımız hem mevcut müşterileri ile hem de yeni müşteri adayları ile bir araya gelme imkanı buluyor. Burada atılan adımlar sektörün ihracatını daha da kuvvetlendiriyor” dedi.

Sektörün önünde büyük fırsatlar kadar risklerin de bulunduğuna dikkati çeken Saner, “Çin potansiyel risk alanlarımızdan bir tanesi. Yine Almanya’da özellikle otomotiv sektörü ivme kaybediyor. Çin, Alman otomotivinin büyük bir pazarıydı ancak yeni nesil araç teknolojilerinde geride kaldıkları için orada pazarlarının küçüldüğünü görüyoruz. EuroBLECH, iki yılda bir yapılan bir fuar. Üretim tekniklerinin, ürünlerin otomobillerde olduğu gibi daha basitleştiğini ve ucuzlaştığını görüyoruz. Trend bu şekilde devam ediyor. Rekabet için daha hızlı, ucuz ve basit ürünler üretmeniz gerekiyor. Türkiye’de ihracatçılarımızda müthiş bir motivasyon var. Bunun teşvik edilmesi gerekiyor. Üretimde teşvik mekanizmaları tekrar eskisi gibi çalışırsa, enflasyon ve kur arasındaki denge kurulursa rekabetçiliğimizi koruyacağımıza inanıyorum. Türkiye olarak insan kaynağımızdan lojistik avantajımıza kadar pek çok artımız var” dedi.

Sektörün üretim ve ihracat merkezi olan Bursa ve Marmara Bölgesi’nde büyük bir sıkışmışlık olduğunu söyleyen Saner, bunun çok büyük bir problem olduğunu söyledi. Saner, “Toprak çok pahalı. Büyümek isteyen KOBİ’ler var ancak yer yok. Firmalarımız daracık yerlerde üretim için adeta cambazlık yapıyorlar. Bu firmaların bu maliyetlerle rekabetçi olması mümkün değil. Bugün dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden biri Almanya hala teşvik veriyor. Ülkenin belli bölgelerinde firmalara adeta bedava yer vererek yatırıma davet ediyor. Bizim üretim için yeni yatırım alanları oluşturmamız lazım. Bunların da ulaşım ağlarına, lojistik merkezlere ve limanlara yakın olması gerekiyor. Mevcut maliyetlerle, başta KOBİ’lerimiz olmak üzere sanayicilerimizin rekabet etmesi mümkün değil. BTSO bu konuda uzun yıllardır bir çaba içerisinde. Devletimiz başta olmak üzere yerel yönetimler ve tüm paydaşların da buna destek olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

BTSO Makine Metal Konseyi Başkanı Serdar Burulday, 40’ı aşkın ülkeden bin 300 katılımcıyı buluşturan EuroBLECH’in sektörün önemli fuarları arasında yer aldığını söyledi. Türkiye’nin fuarın en büyük katılımcı ülkeleri arasında yer aldığını ifade eden Burulday, “Ev sahibi Almanya ve Çin ile birlikte ülkemiz fuarda en fazla stant açan firmaya sahip. Bursa’dan ise fuarda 40’tan fazla firmamız yer alıyor. Bu, gurur verici” dedi.

Son dönemde Türk makine sektörünü zorlayan Çin’in agresif tutumu ve ihracat baskısının EuroBLECH’te Avrupalı firmalar tarafından da hissedildiğini kaydeden Burulday, “Çin ve Asya ülkeleri ile rekabetin sektör üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacak tedbirlerin alınması gerekiyor” diye konuştu.

Bursa’da firmaların küresel rekabetçiliğini etkileyen faktörlere de değinen Burulday, “Sektörümüzün en büyük problemi mekânsal problem. Yeni yatırım alanlarına ulaşamayan firmalarımız ölçek büyütemiyor. Fuarda katılımcı firmalarla görüşmelerimizde en çok karşımıza çıkan konu bu oldu. Bu noktada KOBİ’lerimizin verimliliğini artırmak ve maliyetlerini düşürmek adına mekânsal problemleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Diğer taraftan yerli ve milli üretimi teşvik edecek politikaların hızla geliştirilmesi gerekiyor. Özellikle kalıp üreticilerimizi Çin tehdidine karşı koruyacak önlemler alınmalı. Bu konuda Avrupa gerekli adımları atmaya başladı. Bizlerin de bunu iyi algılayıp kamu-özel sektör işbirliğinde süreci yönetmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

BTSO Meclis Üyesi Yusuf Ertan ise KOBİ’lerin kardan feragat ederek, özvarlıkları ile ayakta kalmaya çalıştıkları bir dönemden geçtiğini belirtti. Sektördeki önemli konulardan bir diğerinin ise ölçek sorunu olduğunu dile getiren Ertan, firmaların küçük üretim alanlarında rekabet etmekte zorlandığını sözlerine ekledi.

EuroBLECH’te sektördeki yeni trendler hakkında bilgi edinme fırsatı bulduklarını söyleyen BTSO 9. Meslek Komitesi Başkanı İbrahim Kaymaz ise “Fuarlar, sektördeki yenilikleri takip etmek açısından büyük bir fırsat. Burada edindiğimiz deneyimleri sektördeki firmalarımızla da paylaşarak bir anlamda onlara yol gösteriyoruz. BTSO Yönetimine organizasyon için teşekkür ediyoruz” dedi.