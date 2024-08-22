Bursa Teknik Üniversitesi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BTÜ-SEM) Aile Danışmanlığı Eğitimi’ne kayıt almaya devam ediyor. Yüz yüze eğitim şeklinde 450 saat sürecek programı başarı ile tamamlayan katılımcılar, e-devlet onaylı sertifikaya sahip olacak.

Zengin eğitim programları ile pek çok kitleye hizmet veren BTÜ-SEM’de, Aile Danışmanlığı Eğitimi 3’ncü kez düzenleniyor. 14 Eylül’e kadar kayıtları sürecek olan Aile Danışmanlığı Eğitimi, alanında uzman akademisyenler tarafından yüz yüze verilecek. Toplam 450 saat ve 18 hafta sonunu kapsayacak eğitim programı, 14 Eylül 2024 - 19 Ocak 2025 tarihleri arasında yürütülecek. E-devlet sertifikalı eğitim, BTÜ Yıldırım Bayezid Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek. Ailelerin yaşadıkları güncel problemlere akılcı çözümler üretebilmek amacı ile düzenlenen eğitimden; sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinden dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar faydalanabilecek. Program sonunda başarılı katılımcılar, e-devlet sertifikasına sahip birer aile danışmanı olacak.Kayıtlar https://sem.btu.edu.tr/ adresinden yapılabilecek.

Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programı için yeni dönem kayıtlarının alınmaya başladığını dile getiren Program Koordinatörü Doç. Dr. Gazanfer Anlı, “Olumlu geribildirim ve memnuniyet oranının yüksek olduğu programımızı, katılımcıların önerilerini de göz önünde bulundurarak yeni dönemde daha da zenginleştirdik. Önceki dönemde öğrendikleri teorik ve pratik uygulamaları hayata geçirerek danışan almaya başlayan ve hayatlara dokunan katılımcılarımızın çalışmaları, bizleri gururlandırıyor. Bizler, program bitse dahi takıldıkları konularda katılımcılarımıza süpervizörlükyapmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde de zengin içeriğiyle alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek eğitimi almak isteyen herkesi Üniversitemize bekliyoruz” dedi.