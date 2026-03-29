Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Adapazarı Karakamış Mahallesi'nde projelendirilen 3 bin 500 metre uzunluğundaki yağmursuyu altyapı çalışmasını tamamladı. Bölgenin artan ihtiyaçları doğrultusunda inşa edilen yeni hat ile yağmur sularının güvenli deşarjı sağlandı.

Karakamış Mahallesi'nin gelişen yapısına uygun olarak hayata geçirilen proje kapsamında, yüzey sularının ana deşarj noktalarına iletilmesi hedeflendi. Tamamlanan 3 bin 500 metrelik hat sayesinde bölgenin yoğun yağışlara karşı direnci artırılırken, su birikintilerinin önüne geçilerek ulaşım güvenliğinin sağlanması amaçlandı. Çalışmaların tamamlanmasına ilişkin SASKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın Karakamış ziyaretinde mahalle sakinlerine verdiği sözün ardından ekiplerimiz sahada çalışmaya başladı ve projeyi kısa sürede tamamlayarak mahallemizi altyapıyla buluşturdu. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımla birlikte Karakamış Mahallesi'nin yağışlara karşı direncini artırdık, yağmur sularını güvenli şekilde deşarj ederek ulaşım güvenliğini sağladık.'